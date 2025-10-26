استقبل ملك مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بقصر الصافرية، اليوم، ‎وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.

‏‎ونقل الأمير تركي له تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فيما حمّل ملك البحرين، الأمير تركي بن محمد بن فهد تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط ‎البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.