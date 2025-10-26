وصلت اليوم قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة، محمّلة بسلال غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي للأسر المحتاجة في القطاع، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلّم القافلة المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفّذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً لبدء توزيع المساعدات بشكل مباشر على الأسر النازحة والمتضررة في مختلف محافظات القطاع.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة أهالي القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بهم.