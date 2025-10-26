علمت «عكاظ»، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وجّه يوم أمس (السبت)، بإعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت للنادي الأدبي الثقافي في منطقة الباحة، برئاسة الدكتور منصور بن محمد مريسي الحارثي، ونائبه عبدالله بن محمد الزهراني، وعضوية كل من، خيرالله بن سعيد الزهراني، وأمين بن محمد العصري، ووفاء بنت سالم الصيعري، ونجوى بنت ظافر العمري، لاستكمال إجراءات المواءمة مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وتسيير أمور النادي إدارياً ومالياً، فيما جاء في حيثيات التشكيل أنه بناء على المادة الـ19 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يتم عزل مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي في منطقة الباحة، لمخالفته أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية.