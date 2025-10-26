وصل إلى الرياض أمس، كلٌّ من رئيس وزراء جمهورية كوبا مانويل ماريرو كروز، والوفد المرافق له، ورئيس وزراء

فلسطين الدكتور محمد مصطفى، والوفد المرافق له، لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل

الاستثمار في نسخته التاسعة.وكان في استقبالهما، كلاً على حده، بمطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوبا الدكتور وليد الحمودي، وسفير كوبا لدى المملكة ميجيل بورتو، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.