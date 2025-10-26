تستضيف العاصمة الرياض أعمال المنتدى السعودي الثالث للثورة الصناعية الرابعة 2025م؛ الذي ينظمه مركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر 2025م، بالعاصمة الرياض، تحت شعار «آفاق التقنية العالمية». ويأتي تنظيم المنتدى تأكيداً على مكانة المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، إذ يجمع القادة والخبراء من حول العالم لمناقشة آليات التنسيق لضمان حوكمة شاملة للتقنيات الناشئة والتحولات التي تشكل ملامح المستقبل. ويُعد المنتدى منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات وصياغة السياسات المرتبطة بالتقنيات الناشئة، ويجسّد طموحات المملكة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشارك بالمنتدى في نسخته الثالثة، عدد من الوزراء وقادة القطاع الخاص، وأكثر من 90 متحدثاً محلياً ودولياً يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، والجامعات، ومجتمعات البحث والتطوير، ورواد التقنية، وممثلي شبكات الثورة الصناعية الرابعة العالمية.

ويركز برنامج المنتدى على ستة محاور رئيسية تشمل الاقتصاد الذكي، ومستقبل الصناعة، وما بعد الرقمنة، وتهيئة المجتمع للمستقبل، والتقنيات المسؤولة والحدود الأخلاقية، والموارد الإستراتيجية لاقتصاد الثورة الصناعية الرابعة، من خلال أكثر من 25 جلسة حوارية رفيعة المستوى، وورش عمل متخصصة، بمشاركة قيادات وطنية ودولية بارزة.

ويشهد أعمال المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات والإطلاقات التي تدعم منظومة الابتكار والتقنيات المتقدمة في المملكة، إضافة إلى تنظيم معرض مصاحب يسلّط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات يتيح للمشاركين فرصة التفاعل مع الحلول المستقبلية.

وعلى هامش المنتدى، يُعقد «اجتماع مجتمع الاقتصاد الكمّي» للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، بمشاركة أكثر من 80 من كبار القادة من الحكومات والشركات والجامعات والمنظمات الدولية، لمناقشة التعاون الدولي والابتكار المسؤول في التقنيات الكمّية.