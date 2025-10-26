‏حدّدت أمانة جدة الأول من ديسمبر 2025م، موعداً لإخلاء وإزالة تشاليح السيارات في الحمدانية، تمهيداً لنقلها إلى الموقع الجديد بمدينة تجميع المعادن جنوبي المحافظة.

وأصدرت الأمانة إعلاناً نهائيّاً بالإخلاء والإزالة والانتقال إلى الموقع الجديد. وأكدت أن القرار يهدف لتنظيم وتحسين البيئة الحضرية في المنطقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لتجميع وإعادة تدوير المعادن، وتحسين البنية التحتية للمدينة وتوفير بيئة أكثر نظافة وأماناً للسكان. كما يسهم في تسهيل عمليات إدارة النفايات المعدنية بشكل أكثر فعالية.

وأشارت الأمانة إلى أن المخطط الجديد يوفر 384 قطعة أرض تبدأ مساحاتها من 2,500م2، وسكن عمالة بمساحة 81 ألفم2، إلى جانب مسطحات خضراء ومساجد وخدمات عامة بمساحة 61 ألف م2، فضلاً عن الطرق ومواقف السيارات التي تمثل 35% من مساحة المشروع، فيما يحتوي المخطط على مبنى إداري ومركز للتحكم مشتملاً على المرافق والخدمات بمساحة 1,500م2، ويضم جميع الجهات المعنية بأنشطة الخردة (السكراب)، والتشاليح، ومصانع الخرسانة، كما يضم بوابة أمنية للتحكم بدخول وخروج المركبات مجهزة بأنظمة تقنية للرصد والتسجيل وكاميرات التعرف والتتبع، مع إمكانية ربط النظام الأمني مع الجهات المعنية، إضافة لمواقف شاحنات لمساندة التحكم بالمدخل والحركة المرورية، وسور بالمجمع مجهز بكاميرات أمنية، وتشجير محيط السور.

وبينت مصادر «عكاظ» أن الموقع الجديد يقع جنوبي جدة على طريق الليث شمالي المدينة الصناعية الثالثة، على مساحة إجمالية تقدر بـ2.8 مليون م2، ويهدف القرار إلى تنظيم نشاط (السكراب) للإسهام في تنمية المدينة ورفع المحتوى المحلي والحد من التستر واقتصاد الظل، ويتميز المخطط بمساحات تضم جميع الخدمات والمرافق العامة.