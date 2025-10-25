أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير محمد بن سعد بن خالد، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، ومحمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير خالد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير منطقة القصيم، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، والأمير بدر بن محمد بن سعود الكبير، والأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير محمد بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير فهد بن تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمير محمد بن خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن.

كما أدى الصلاة معه عدد من الأمراء، والمسؤولين، وجمع من المواطنين.