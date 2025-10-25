الرياض تختتم أول قمة من نوعها لإطالة العمر

اختتمت في الرياض أعمال «قمة زينوس للصحة وإطالة العمر»، الأولى من نوعها في المنطقة، التي أقيمت في باب سمحان بالدرعية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، وسط حضور عالمي بارز لنخبة من العلماء والباحثين وخبراء العافية من السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا والمكسيك والسويد والإمارات.

وشكلت القمة منصة غير مسبوقة لمناقشة أحدث الابتكارات في القرصنة البيولوجية (Biohacking)، والطب الوظيفي والدقيق، وعلوم التغذية، والتشخيص بالذكاء الاصطناعي، وسبل تعزيز الرفاهية العاطفية، بهدف تحويل أبحاث إطالة العمر إلى حلول قابلة للتنفيذ تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية.

وجاء تنظيم القمة بالتوافق مع برامج رؤية السعودية 2030، وبالشراكة مع برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج جودة الحياة، ما يعكس التزام المملكة بالانتقال من ثقافة علاج المرض إلى تعزيز جودة الحياة والوقاية منه، وفق نهج وطني يدفع نحو الصحة المستدامة وطول العمر الصحي.

مشاركة عالمية

وشهدت القمة مشاركة شخصيات عالمية بارزة، من بينهم عالم الأحياء البشرية خبير مقاومة الشيخوخة غاري بريكا، والدكتور مارك هايمن، والدكتور وليد فتيحي، والدكتورة سلوى آل مدني، والدكتور دارشان شاه، والدكتورة فوندا رايت، وآخرون. وقد ركزت الجلسات على أهمية العودة إلى أساسيات الصحة مثل النوم السليم، التنفس، والرياضة، إلى جانب تبني حلول شخصية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأكد مؤسسا «زينوس للصحة» مازن ومروان قرنبي أن اختيار الرياض لعقد القمة يعكس المكانة المتنامية للمملكة في قيادة مستقبل الصحة عالمياً، مشيرين إلى أن «المستقبل ملك لأولئك الذين يقودون تطورهم - عقلاً وجسداً وأداءً، وأن إطالة العمر لم تعد مجرد توجه عالمي، بل مسؤولية مجتمعية تدعمها المملكة برؤيتها الطموحة».

وفي تصريحاته لـ«عكاظ» أشاد غاري بريكا بجهود السعودية في توفير بيئات رياضية واجتماعية محفزة على نمط الحياة الصحي، مؤكداً أن ما تقوم به المملكة اليوم يعد نموذجاً عالمياً للتحول نحو الوقاية وتعزيز الصحة العامة.

كما شدد على ضرورة العودة إلى الطبيعة كوسيلة أساسية لتحسين صحة الإنسان. وأوضح أن الصحة هي نتيجة اهتمام الإنسان بالعوامل الأساسية مثل النوم الجيد، والتمارين الرياضية، والتنفس السليم، مشيراً إلى أن الاهتمام بهذه الأساسيات يعزز الرفاهية العامة ويؤدي إلى تحسين الصحة بشكل مستدام.