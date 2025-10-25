تعليم المدينة المنورة
تعليم المدينة المنورة
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات ابتداءً من يوم الأحد 11 / 5 / 1447هـ.

وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين ستكون عند الساعة الـ 7:30 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ 7:45 صباحًا، فيما سيكون الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات عند الساعة الـ 7:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:30 صباحًا.

ودعت الإدارة جميع مدارس التعليم العام إلى الالتزام بمواعيد الدوام الشتوي لضبط حضور وانصراف الطلاب والطالبات، مؤكدة أن مواعيد الدوام ستُحدّث وفقًا للتقويم الدراسي وما يطرأ من متغيرات تنظيمية.

أخبار ذات صلة
 
«الداخلية»: تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض
«الداخلية»: تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض
«الداخلية»: تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيين في منطقة تبوك
«الداخلية»: تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيين في منطقة تبوك