ترشيح الدكتورة ظافرة القحطاني ضمن لجنة التحكيم في معرض HIUF الدولي

في إنجاز مهني جديد، تم ترشيح الدكتورة ظافرة القحطاني للمشاركة كعضو في لجنة التحكيم في المعرض الدولي الذي تنظمه (HIUF)، المقرر إقامته في جدة يوم 13 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا الترشيح تقديراً لما تمتلكه الدكتورة ظافرة من خبرة علمية ومهنية واسعة في مجال تخصصها، وما حققته من إسهامات نوعية في تطوير المبادرات والمشاريع الابتكارية.

وتهدف مشاركتها إلى الإسهام في تقييم المشاريع والأفكار الابتكارية المشاركة من مختلف أنحاء العالم، ودعم مسيرة التميز والابتكار بما يعزز مكانة الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية.

من جانبها، أعربت مؤسسة HIUF عن فخرها بانضمام الدكتورة ظافرة القحطاني إلى لجنة التحكيم، مشيدةً بخبرتها ودورها في دعم منظومة الابتكار والإبداع .