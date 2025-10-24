قام عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة، والوفد المرافق له سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد بن خالد لدى دولة الكويت، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، بزيارة لدولة الكويت الشقيقة، نقلوا خلالها تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي عبدالله الأحمد الصباح.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح للأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له، في ديوان آل صباح بقصر بيان، اليوم، بحضور عدد من أسرة آل صباح وذوي المتوفى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.