أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه، الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، و الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، و الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، و الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، و الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير تركي بن محمد بن عبدالله، و الأمير بندر بن سعود بن محمد، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، و الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، و الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، و الأمير محمد بن سعد بن خالد، و الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود الكبير، و الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن فهد بن سعود الكبير، و الأمير محمد بن فهد بن سعود الكبير، و الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعود الكبير، و الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، و الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه عددٌ من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمعٌ من المواطنين.