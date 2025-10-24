تابعوا عكاظ على
Google News Account

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه، الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، و الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، و الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، و الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، و الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير تركي بن محمد بن عبدالله، و الأمير بندر بن سعود بن محمد، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، و الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، و الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، و الأمير محمد بن سعد بن خالد، و الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود الكبير، و الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن فهد بن سعود الكبير، و الأمير محمد بن فهد بن سعود الكبير، و الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعود الكبير، و الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، و الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه عددٌ من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمعٌ من المواطنين.

أخبار ذات صلة
 
الأمير تركي بن محمد بن فهد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ علي الصباح
الأمير تركي بن محمد بن فهد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ علي الصباح
«هيئة المحاسبين» تحيل ممارسين غير نظاميين إلى النيابة العامة
«هيئة المحاسبين» تحيل ممارسين غير نظاميين إلى النيابة العامة