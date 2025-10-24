خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

