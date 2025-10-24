توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة) استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.