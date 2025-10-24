أعلنت النقابة الطبية البريطانية (BMA) أن آلاف الأطباء المقيمين، المعروفين سابقاً بالأطباء المبتدئين، سيضربون عن العمل لمدة 5 أيام من 14 إلى 19 نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى شل عمل المستشفيات.

ويأتي هذا الإضراب، الثالث عشر منذ عام 2022، بعد فشل الحكومة في تقديم عرض «مقبول» لتحسين أجور الأطباء، ما تسبب بإلغاء نحو 1.5 مليون موعد طبي سابقاً.

مطالب بزيادة الأجور

وقالت النقابة إن عرض الحكومة بزيادة الأجور بنسبة 5.4% في مايو، الذي جاء بناءً على توصية هيئة مستقلة، لا يكفي لتعويض «تآكل الأجور» بنسبة 21% منذ 2008، وطالبت بزيادة 29.2% لاستعادة القيمة الحقيقية للأجور.

وأشار رئيس لجنة الأطباء المقيمين في النقابة الدكتور جاك فليتشر إلى أن نصف الأطباء في عامهم الثاني يواجهون صعوبات في إيجاد وظائف، ما يهدر مهاراتهم بينما ينتظر المرضى العلاج.

وأضاف أن الإضراب جاء بعد مفاوضات فاشلة مع الحكومة، التي رفضت تقديم عرض يتضمن زيادة تدريجية في الأجور وخطة لخلق وظائف جديدة.

رد وزير الصحة البريطاني

في المقابل، وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «مبالغ فيه وغير ضروري»، محذراً من أن «النقابة تعرقل تعافي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)».

وأكد أن الأطباء المقيمين حصلوا بالفعل على زيادة بنسبة 28.9%، وأن الحكومة لا تستطيع تقديم المزيد هذا العام. واتهم النقابة برفض عرض لتحسين ظروف العمل وخلق فرص تدريب تخصصية، مشدداً على أن الإضراب سيضر بالمرضى ويثقل كاهل الطواقم الطبية الأخرى.

قوة الأطباء المقيمين

ويشكل الأطباء المقيمون نصف الأطباء في NHS، برواتب تبدأ من 38,831 جنيهاً إسترلينياً في السنة الأولى، وتصل إلى نحو 70 ألف جنيه بعد 8 سنوات.

وتستند مطالب النقابة إلى مؤشر أسعار التجزئة (RPI) الذي يظهر تآكل الأجور، بينما تعتمد الحكومة على مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي يشير إلى انخفاض الأجور بنسبة 5% فقط منذ 2008. وكشف استطلاع YouGov أن 48% من البريطانيين يعارضون الإضراب، مقابل 39% يدعمونه، في تحول عن دعم الأغلبية (52%) الصيف الماضي.