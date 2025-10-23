تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية، فيما يلي نـصه:

قال الله تعالى: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها»، وقال تعالى: «ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين»، وقال تعالى «والله لا يحب الفساد»، وقال تعالى «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم».

أقدم هادي بن راضي بن غصاب العنزي -سعودي الجنسية- على قتل زوجته آمال بنت مطر بن عباس العنزي -سعودية الجنسية-، عمدًا وعدوانًا مع سبق الإصرار والترصد بالتخطيط لقتلها وملاحقتها وصدم سيارتها وطعنها عدة طعنات بأداة حادة مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة وفظاعة ما أقدم عليه من جرم وتأصل الشر في نفسه، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني هادي بن راضي بن غصاب العنزي -سعودي الجنسية- يوم الخميس 01 / 05 / 1447هـ الموافق 23 / 10 / 2025 بمنطقة الحدود الشمالية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.