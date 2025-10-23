«الأمن البيئي» تضبط مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهماتها في تنفيذ نظام البيئة من ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزتهما بندقية شوزن وبندقيتين هوائيتين و(572) ذخيرة منوعة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.