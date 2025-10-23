توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس) استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية تتحول مساءً شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.