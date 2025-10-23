أعرب سفير دولة فلسطين لدى المملكة مازن غنيم، عن تقدير القيادة الفلسطينية العميق لمواقف المملكة الثابتة والمشرّفة تجاه القضية الفلسطينية وشعبها، مؤكداً أن هذه المواقف ليست جديدة على المملكة قيادة وشعباً، إذ كانت ولا تزال السند الراسخ لفلسطين في مختلف المراحل والمنابر الدولية.

وأثنى، في تصريح صحفي، على ما يؤكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من حرص على استقرار المنطقة ووقف العدوان وتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة رفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب في قطاع غزة.

وعبر عن شكر وتقدير بلاده لقيادة المملكة العربية السعودية على ما تقدمه من دعم سياسي وإنساني وتنموي متواصل، مؤكداً أن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ستظل نموذجاً في وحدة الموقف والمصير.