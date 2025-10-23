كشف المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، لـ«عكاظ»، إطلاق عدد من الخدمات في الأحوال، في إطار مسيرتها نحو التحوّل الرقمي، لتنضم إلى مجموعة من الخدمات على منصة أبشر، وذلك خدمةً للمواطن والمقيم وتسهيل الحصول على الخدمات الرقمية. وقال: كل الخدمات التي تهم المواطن والمقيم سيجدونها على منصة أبشر وفي المتناول. وأضاف: «طموحنا المزيد من هذه الخدمات التكاملية لنصل إلى 100% من الخدمات المؤتمتة على منصة أبشر».

وأطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 4 خدمات إلكترونية متطوّرة في خطوة تقنية تهدف إلى تقليص وقت إنجاز المعاملات وتوفر على جميع المستفيدين عناء زيارة الأفرع أو متابعة الطلبات.

وتتضمن الخدمات الجديدة طلب تغيير الاسم الأول للمواطن، والذي كان يتطلب سابقاً إجراءات معقدة وزيارات متعددة لمكاتب الأحوال المدنية. فالخدمة الرقمية تختصر العملية من أيام طويلة إلى دقائق معدودة، ما يوفر على المواطنين عناء التنقل والانتظار في طوابير المراجعين. ومن الخدمات الجديدة توصيل شهادة الوفاة، وهي خدمة إنسانية تخفف الأعباء على العائلات في أوقاتها الصعبة، بدلاً من إجبار الأسر المكلومة على التنقل لاستلام الوثائق المطلوبة، إذ يمكنهم طلب توصيل الشهادة إلى عنوانهم مباشرة عبر المنصة الإلكترونية، ما يتيح لهم التركيز على الأمور الأكثر أهمية في تلك اللحظات الحرجة.

واكتملت منظومة الخدمات بإضافة خدمة إصدار شهادة الوفاة بدل مفقود أو تالف، إلى جانب خدمة تحديث شهادة الميلاد، والخدمتان تعالجان مشكلتين شائعتين يواجههما المواطنون، إذ يمكن الآن تجديد أو استبدال الوثائق المهمة دون حاجة للمراجعة.

وفي السياق ذاته، أكد نائب مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية المهندس ثامر الحربي أن إطلاق الخدمات سيوفر على جميع المستفيدين عناء زيارة الأفرع أو متابعة الطلبات التي سيتم توفيرها عبر القنوات الرقمية في منصة أبشر، ما يعكس حرص وزارة الداخلية على تطوير المنظومات التقنية لتقديم أفضل الحلول للمستفيدين.

يشار إلى أن منصة أبشر تضم حالياً أكثر من 28 مليون هوية رقمية موحدة، وتقدّم أكثر من 460 خدمة عبر منصاتها الثلاث المخصصة للأفراد والأعمال والجهات الحكومية.