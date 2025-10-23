عقد أمس (الأربعاء)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الـ90 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمشاركة الوزراء المعنيين وممثلي الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي.

وترأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع وكيل وزارة البلديات والإسكان للدعم السكني يوسف عبدالعزيز الدهش.

وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بعدد من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة في مجالات الإسكان والتعمير، من بينها مؤتمر الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، كما تطرّق إلى محاور أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

ويتضمّن الاجتماع متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والأجندة الحضرية الجديدة، وخطة التنمية المستدامة 2030، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون مع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة ضمن برنامج عمل المجلس لعام 2025.

وعلى هامش الاجتماع، عقد وفد المملكة لقاءً ثنائياً مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر وعدد من المسؤولين في الوزارة، وجرى خلاله بحث عدد من الموضوعات المشتركة، من أبرزها فجوة العرض والطلب في قطاع الإسكان، وآليات التمويل للمنتجات السكنية، وسبل تمكين ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن الملائم، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلية.