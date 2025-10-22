صالح الفوزان.. المفتي الرابع للمملكة بأمر ملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية، ورئيساً لهيئة كبار العلماء، ورئيساً عاماً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بمرتبة وزير.

وجاء الأمر الملكي بناء على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وبهذا يكون الفوزان المفتي الرابع للمملكة، عقب الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، عليهم رحمة الله.

والمفتي الفوزان المولود في بلدة الشماسية جنوب القصيم في 1354هـ، ضليع في الفقه، ومرجع في المقاصد الشرعية، حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلدة. التحق بالمعهد العلمي ببريدة وتخرج فيه عام 1377هـ، ونال درجة البكالوريوس من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1381هـ. حصل على الماجستير في الفقه بعنوان «التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية». وحصل على الدكتوراه في الفقه بعنوان «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية».

عمل الشيخ الفوزان بالتدريس في الابتدائية، والتحق بالمعاهد العلمية، وعقب التخرج من الجامعة درس في المعهد العلمي بالرياض لمدة عامين، ثم نُقل للتدريس في كلية الشريعة، ثم كلية أصول الدين، وعمل مديراً للمعهد العالي للقضاء، ثم مدرساً في المعهد العالي للقضاء.

أثنى عليه الشيخ ابن عثيمين وعلى فقهه وأنه يرتاح لفتاواه، وعدّه مؤرخون مثالاً للعالم الرباني، ومن أشد الناس تمسكاً بالمنهج السلفي.

نال عضوية هيئة كبار العلماء، وعضوية المجمع الفقهي في مكة المكرمة، وشارك في مؤتمرات مختلفة في الداخل والخارج، وعمل بالتدريس في المساجد، وألقى محاضرات في مختلف الجهات في المدارس وفي المساجد، وهو عضو في لجنة الإشراف على الدعاة في التوعية الإسلامية في موسم الحج.

وللشيخ الفوزان مؤلفات عدة في مجالات الفقه والعقيدة، منها؛ «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية» و«التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية»، ومن مؤلفاته «استثمار أموال الزكاة»، و«الجراحة التجميلية.. عرض طبي ودراسة فقهية مفصّلة»، و«صرف الزكاة في الدعوة إلى الله.. دراسة تأصيلية تطبيقية»، و«الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»، و«الملخص الفقهي»، و«شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب»، و«البيان لأخطاء بعض الكتاب».