«الأمن البيئي» يضبط مواطناً مخالفاً لإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية
تابعوا عكاظ على
Google News Account

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزّهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
أمير جازان يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين فرع «البيئة» وجمعية النحالين بالمنطقة
أمير جازان يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين فرع «البيئة» وجمعية النحالين بالمنطقة
أمير المدينة يرعى ورشة عمل تنمية المحتوى المحلي للقطاع السياحي بحضور وزير السياحة
أمير المدينة يرعى ورشة عمل تنمية المحتوى المحلي للقطاع السياحي بحضور وزير السياحة