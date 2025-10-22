تكمن أهمية «وجهة وسط جدة» بموقعها الجغرافي، كوجهة حضارية ترفع من جودة الحياة في قلب مدينة جدة على مساحة 5.7 مليون متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر بطول 9.5 كيلومتر وشواطئ رملية مفتوحة بطول 2.1 كيلومتر، إضافة إلى المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة التي تمثل 40% من إجمالي المساحة.

أرض خصبة للاستثمار والمستثمرين

وتعتبر «وجهة وسط جدة» أرضاً خصبة للاستثمار والمستثمرين لاعتبارات عدة منها أولاً المعالم المعمارية الرئيسية الأربعة (الاستاد الرياضي، الأحواض المحيطية، دار الأوبرا، المتحف الصناعي)، ثانياً تضم الوجهة ميزات مثل المنطقة المركزية، ومنطقة المرسى واليخوت، ومنطقة الواجهة البحرية، ومنطقة الرياضة، ومنطقة الإبداع والفنون، ومنطقة البيئة والصحة.

أما السبب الثالث موقعها المميز في قلب مدينة جدة الممتد من شمال قصر السلام وحتى نهاية محطة تحلية المياه المالحة، وهناك سبب رابع إذ تساهم الوجهة في تطوير أكثر من 10 مشاريع نوعية في قطاعات حيوية واعدة بمعايير عالمية (سياحية وترفيهية وثقافية ورياضية).

فنادق ومنتجعات 5 نجوم

ومن ضمن الأسباب التي تشجع على الاستثمار في الوجهة وهو السبب الخامس وجود فنادق ومنتجعات وكذلك الوحدات السكنية المعاصرة وأصول متعددة الاستخدامات ومكاتب من فئة +A.

وهناك سبب سادس يتمثل بالبنية التحتية للوجهة ذات المعايير العالية والمتوافقة مع أحدث التقنيات وأعلى معايير التميز المؤسسي والاستدامة والمحافظة على البيئة، أما السبب السابع فهو توفير خيارات متعددة من التجارب السكنية، البيع بالتجزئة، الترفيه، والفعاليات، ويأتي السبب الثامن في ظل وجود 10 مناطق جذب وهي رصيف بحري ترفيهي، مرسى لليخوت والقوارب البحرية، ومحطة الرحلات البحرية الفاخرة، منتجعات، بازار، حديقة مركزية، مراكز تسوق، حديقة شريطية، شاطئ عام، خليج مرجاني.

ربط البحر بسكان جدة من جديد

ونصل إلى السبب التاسع إذ تعيد وجهة وسط جدة ربط سكان وزوار مدينة جدة بالبحر الأحمر، كما تعمل على إنشاء مركز للبحوث والدراسات للمحافظة على الحياة البحرية.

وأخيراً تم تنفيذ أكثر من (8600) طلب فحص جودة من المقاولين بنسبة قبول تصل إلى 99%، فيما بلغ عدد الاختبارات الميدانية التي تمت معاينتها (47) ألف فحص اختبار للجودة، وذلك بوجود (18) مفتشاً من إدارة وجهة وسط جدة، و(20) مفتشاً مختصاً من المقاولين الذين اجتازوا اختبارات القبول من إدارة الوجهة، وتم بناء نموذج محاكاة واقعي للمرسى والواجهة البحرية عبر إحدى أكبر الشركات المتخصصة بالمملكة المتحدة، لدراسة حالة الأمواج في مختلف حالات الطقس على مدار (100) عام.

يذكر أن شركة وسط جدة للتطوير قامت في فبراير 2024 الماضي بتوقيع 4 عقود إنشائية لأول ثلاثة معالم معمارية رئيسية، إضافة إلى أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من الوجهة بقيمة 12 مليار ريال سعودي.

وتم توقيع عقد أعمال إنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى مع «شركة شاينا هاربور إنجنيرنغ العربية المحدودة»، وتوقيع عقدَي تنفيذ أعمال إنشاء معلم الأحواض المحيطية ومعلم دار الأوبرا مع «شركة قادة البناء الحديث»، وعقد أعمال إنشاء معلم الاستاد الرياضي والقرى المحيطة مع «تحالف فرع الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة وشركة سما الإنشاءات للمقاولات».