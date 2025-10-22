حرس الحدود بالمدينة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المملكة
تابعوا عكاظ على
Google News Account

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنًا ومقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
وزير الاتصالات يبحث فرص الابتكار مع مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث فرص الابتكار مع مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي
إنفاذاً لتوجيهات الملك وولي العهد.. إنقاذ طفلة فلسطينية من عيب خلقي في القلب
إنفاذاً لتوجيهات الملك وولي العهد.. إنقاذ طفلة فلسطينية من عيب خلقي في القلب