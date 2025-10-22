وزير الاتصالات يبحث فرص الابتكار مع مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

‏اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه في البيت الأبيض، مع المستشار الخاص لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ديفيد ساكس؛ لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية والابتكار، واستكشاف فرص تسريع منظومة الابتكار وتعزيز ريادة البلدين في التقنيات المتقدمة، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

‏وفي لقاء آخر، اجتمع السواحه في البيت الأبيض مع رئيس مكتب سياسات العلوم والتقنية مايكل كراتسيوس؛ لمناقشة تطوير السياسات الابتكارية المشتركة، ودعم منظومة العلوم والتقنيات الحديثة، واستكشاف الفرص الواعدة لتسريع الابتكار في المجالات المستقبلية.