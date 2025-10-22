نقل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لرئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما وشعب غانا الصديق، وذلك خلال استقبال رئيس غانا للخريجي في العاصمة أكرا، أمس، خلال زيارته الرسمية.

فيما حمّل رئيس غانا الخريجي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهة ثانية، ترأس نائب وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية غانا صامويل أوكود زيتو أبلاكوا، الجولة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين الصديقين، حيث استعرض خلالها أوجه التعاون السياسي بين البلدين، ومناقشة تكثيف التعاون المتعدد الأطراف في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ووقع الجانبان على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا، التي تهدف إلى تطوير التعاون المشترك في المجالات، الاقتصادية، والاستثمارية، والتعليمية، والثقافية.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا، سلطان الدخيل، ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية صقر القرشي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين في العديد من المجالات المختلفة، وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.