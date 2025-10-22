بدأ وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، زيارته الرسمية لدولة سويسرا، للمشاركة مع وفد المملكة في أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المقام بمدينة جنيف السويسرية، والذي يحمل موضوع «تشكيل المستقبل: دفع التحول الاقتصادي من أجل تنمية منصفة وشاملة ومستدامة».

وتأتي مشاركة المملكة بهدف تعزيز التعاون الدولي المشترك بين الدول في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتبادل الأفكار والرؤى، والاستفادة من تجارب الدول في النقل البحري وتيسير التجارة، وتطوير البنى التحتية للنقل، ودفع عجلة النمو والتحول الاقتصادي نحو التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.

ويشارك الجاسر في طاولة مستديرة وزارية لتسليط الضوء حول سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وكيفية تعزيز مرونتها لتسهيل حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة، كما سيلتقي عدداً من الوزراء والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المؤتمر؛ وذلك لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.