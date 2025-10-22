دشّن الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمشرف على دول أمريكا الجنوبية الدكتورة تهاني البيز أمس، المعرض الوظيفي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وذلك بمقر الملحقية الثقافية السعودية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور أكثر من 200 طبيب سعودي من المبتعثين في برامج الزمالة الطبية، والتخصصات الدقيقة، ومسار الإدارة في التخصصات الصحية.

وأشادت الدكتورة البيز، بدور القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات الوطنية، مؤكدة أن تنظيم المعرض يأتي في إطار جهود الملحقية المستمرة؛ لتمكين الكفاءات الوطنية من المبتعثين في سوق العمل، لاسيما في المجالات الصحية المتخصصة، وتوفير فرص نوعية للأطباء والممارسين الصحيين السعوديين الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية في منشآت المجموعة داخل المملكة.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الملحقية الرامية إلى ربط خريجي الابتعاث بفرص العمل المتميزة في القطاعات الحيوية بالمملكة، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير رأس المال البشري، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في المجالات الطبية والصحية.