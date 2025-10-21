التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشيخ إبراهيم بن علي عطيف.

وأشاد أمير المنطقة بما حققته المحكمة الإدارية بجازان من جهود مميزة في إنجاز القضايا وتحسين جودة الخدمات العدلية، منوهاً بما يقدمه منسوبو المحكمة من تفانٍ في أداء واجبهم لخدمة المواطنين والمقيمين.

كما التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشيخ إبراهيم بن علي عطيف.

وأشاد نائب أمير المنطقة بما حققته المحكمة من جهود مثمرة، وما يقدمه منسوبوها من أداءٍ مميز يعكس حرصهم على تسريع الإجراءات، وخدمة المراجعين بكل يسرٍ وشفافية.

من جهته، أعرب الشيخ إبراهيم عطيف عن شكره لأمير جازان ونائبه على دعمهما المستمر لجميع الجهات الحكومية بالمنطقة، ومنها المحكمة الإدارية.