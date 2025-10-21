استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم (الثلاثاء)، الأمراء، والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على ولي العهد.

حضر الاستقبال الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد الأول بن عبدالرحمن، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن بن مشاري، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير بندر بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي محافظ الدرعية، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن، والأمير سلمان بن فيصل بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد الثاني بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن محمد بن سعد بن محمد، والأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن بدر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن محمد بن مشاري، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن محمد بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، والأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الداخلية المكلف، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض.