القيادة تهنئ ملك المغرب بفوز منتخب بلاده بكأس العالم تحت 20 سنة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك المغرب محمد السادس، بمناسبة فوز المنتخب المغربي تحت 20 سنة لكرة القدم بكأس العالم.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات له بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب المغرب الشقيق التقدم والرقي.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية مماثلة، لملك المغرب محمد السادس بمناسبة فوز المنتخب المغربي تحت 20 سنة لكرة القدم بكأس العالم.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات له بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبه وبلده الشقيق.