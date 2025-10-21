وجهت وكالة الموارد البشرية في وزارة الصحة، بحصر أسماء المرشحين المستحقين للترقية الاستثنائية، وذلك وفقا للضوابط والمعايير النظامية الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وأكدت الوكالة في تعميم إلى مساعدي الوزير ووكلاء الوزارة ومديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، أن الترقية الاستثنائية تُمنح فقط للكادر الإداري من موظفي الخدمة المدنية، شريطة استيفاء الاشتراطات النظامية والمعايير المهنية المحددة.

وتشمل الشروط أن تتوفر لدى المرشح المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة المراد ترقيته إليها، وأن يكون قد حصل على تقييم أداء وظيفي بدرجة «ممتاز» في السنة الأخيرة، مع مضي سنة على الأقل في المرتبة الحالية، وألا يتجاوز الخصم على الموظف ثلاثة أيام خلال آخر خمس سنوات.

كما نص التعميم على ضرورة أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن أُدين في قضايا تمس الأمانة أو الوظيفة أو الأخلاق، مع التزام الجهات المعنية بترتيب المرشحين حسب الأفضلية، وعدم النظر في أي ترشيحات تُرفع بعد انتهاء المدة المحددة.

وشددت الوكالة على أن الخطوة تأتي في إطار رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتحفيز الكفاءات الوطنية المميزة، وتعزيز مبدأ العدالة والشفافية في الترقيات، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة.