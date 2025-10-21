شددت وزارة التعليم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لتطبيق الاختبارات المركزية في جميع مدارس المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس والمرحلة المتوسطة، خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

وبينت الوزارة، أنه يتعين تشكيل فرق فنية من المشرفين والمعلمين المميزين في التخصصات والصفوف المستهدفة من قبل اللجنة الإشرافية بإدارة التعليم، وتكون مهماتها بناء نموذجين لكل مادة مستهدفة، في ضوء جداول المواصفات التي تغطي كامل محتوى المقرر لجميع الفترات الدراسية، الاختبار الأساسي ونموذج آخر مكافئ، ومفاتيح الإجابة الصحيحة لكل نموذج، وتحكيم جميع النماذج الاختبارية وتجويدها ورفع النماذج في نظام اختبار وتحكيم نماذج إدارات التعليم الأخرى كمحكم خارجي في نظام اختبار، والمسندة من قبل الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، وإعادة تصحيح أوراق إجابات العينة العشوائية ومقارنتها مع الدرجة المرصودة، ورفع تقرير بنتائج المقارنة للجنة الإشرافية.

وشددت الوزارة على تشكيل لجنة التحصيل الدراسي، يرأسها مدير المدرسة أو المسؤول المكلف من اللجنة الإشرافية، وفي حال الحاجة تتولى تطبيق إجراءات الاختبار داخل المدرسة وتشكيل فرق العمل واللجان الفرعية للاختبارات، ومهماتها تتمثل في تجهيز قاعات الاختبار وتهيئة كافة الظروف المناسبة للتطبيق والمسؤولية المباشرة عن تطبيق ضوابط تنظيم أعمال الاختبارات، والتزام المدرسة بها وطباعة وحفظ نماذج الأسئلة من نظام اختبار بعدد الطلاب، وذلك قبل موعد الاختبار فور اعتمادها في النظام وتشكيل فرق للتصحيح والمراجعة والرصد وحفظ أوراق الإجابات وقوائم الرصد وتسليمها للجنة الإشرافية في حال الحاجة إليها.