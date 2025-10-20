علمت «عكاظ» أن الزميل طارق الحميد، تجاوز عارضاً صحيّاً وأن حالته الصحية مستقرة.وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابته بجلطة دماغية، إذ غرّد الأمير فيصل بن يزيد قبل ساعات على حسابه في منصة «X» قائلاً: «تواصل معي الأخ ثامر الحميد ليبلغني عن إصابة الأخ والصديق طارق الحميد بجلطة دماغية»، وأضاف: «طارق الحميد عُرف برجل المبادئ والأخلاق ونصرة المظلوم، ندعو العلي القدير له بالشفاء العاجل، وأن ما أصابه يكون تكفيراً وطهوراً».

وتفاعلت حسابات مسؤولين وإعلاميين ومواطنين، مغردةً بالدعاء بالشفاء العاجل لأبي عبدالعزيز.