‏NHC تبدأ البيع في مشروع الندى ضمن وجهة بوابة مكة

أعلنت NHC عن بدء البيع في مشروعها الجديد «الندى» أحد المشاريع السكنية ضمن وجهة بوابة مكة العمرانية في العاصمة المقدسة، ليشكّل إضافة نوعية ترتقي بجودة الحياة وتوفّر أسلوب عيش متكامل للسكان.

يمتد المشروع على مساحة 165 ألف متر مربع، ويضم 684 وحدة سكنية متنوعة بين فلل وتاون هاوس، مانحا العملاء خيارات عصرية تلبي مختلف الاحتياجات.

ويتميز المشروع بتكامله مع وفرة المرافق والخدمات الأساسية، ويقع ضمن وجهة بوابة مكة التي تطورها NHC في موقع استراتيجي على طريق الليث وكذلك قرب طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المؤدي إلى مكة المكرمة من جدة، وتُعد الوجهة أول وجهة عمرانية متكاملة الخدمات تطورها الشركة داخل حدود الحرم المكي.

وتمتد وجهة بوابة مكة على مساحة تتجاوز 5 ملايين م² داخل نطاق الحرم المكي، موفرةً أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية ضمن بيئة عمرانية متكاملة تحتضن مرافق تعليمية وصحية وثقافية واجتماعية، إلى جانب الحدائق العامة والمسطحات الخضراء التي تعزز الاستدامة وجودة الحياة، مع إمكانية الوصول إلى المسجد الحرام في غضون 20 دقيقة.

وتدعو NHC الراغبين في التملك والاطّلاع على التفاصيل إلى زيارة مركز مبيعات وجهة بوابة مكة أو موقع سكني عبر الرابط: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1619

يُذكر أن مشاريع NHC تجسّد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، فيما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تُجسّد التحول الحضري على أرض الواقع.