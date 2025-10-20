البنك السعودي الأول يُكرَّم بجائزتين من Global Banking & Finance Review لعام 2025 لريادته في الابتكار

حصل البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة في المملكة، على جائزتين هما «أكثر مبادرة مصرفية ابتكارية لمركز الأول للابتكار في المملكة العربية السعودية لعام 2025» و«التميز في الابتكار المؤسسي في المملكة العربية السعودية لعام 2025»، والمقدمة من قبل Global Banking & Finance Review Awards، لتؤكد هذه الجوائز مكانة البنك كمعيار للابتكار المالي على مستوى المملكة والعالم.

وتسلط هذه الجوائز الضوء على تركيز البنك الاستراتيجي في بناء ثقافة ابتكار مستدامة وتشكيل منظومة مصرفية جاهزة للمستقبل. ويُعد مركز الأول للابتكار محورًا رئيسيًا في تسريع الابتكار المالي، حيث يوفّر الأدوات والنهج الفكري اللازم لتطوير واختبار وتوسيع حلول مصرفية فعالة.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشؤون مصرفية الابتكار لدى الأول سعيد عسيري، قائلًا: «تُشير هذه الجوائز إلى مدى التزامنا في تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع المالي ليكون مسؤولية الجميع، ونعمل معًا على بناء منظومة متطورة تواكب مستقبل هذا القطاع. من خلال تسريع الابتكار المالي، نحن لا ندفع مسيرة البنك نحو المستقبل فقط، بل ندعم أيضًا اقتصاد المملكة وأهداف رؤية السعودية 2030».

ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من الجوائز التي نالها البنك في عام 2025، بما في ذلك تتويجه «كأفضل بنك في المملكة» من قبل مجلة يورومني العالمية، تقديرًا للأداء المالي والريادة في الابتكار، كذلك حصد جائزة «أفضل ابتكار في التميز التشغيلي خلال ملتقى CX Live Show 2025» لجهوده في توظيف الأتمتة وتصميم رحلة العميل لتعزيز جودة الخدمة. وتعكس هذه الإنجازات التزام «الأول» بتشكيل مستقبل الخدمات المالية من خلال الابتكار والتعاون والنمو المستدام.