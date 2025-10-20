أوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أنه تم رصد زلزال بقوة 4.34 درجة في الخليج العربي، على بُعد 160 كيلومتراً شمال شرق الخفجي، عند الساعة 12:27 فجراً من صباح أمس (الأحد) 19 أكتوبر 2025م.وقال: «إن هذا الزلزال الذي حدث في الخليج العربي بعيد جغرافياً عن أراضي المملكة»، مبيّناً أن الهيئة تتابع على مدار الساعة جميع الهزات الأرضية التي تُسجّل داخل المملكة ومحيطها عبر محطات رصد زلازل منتشرة بطريقة علمية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوضع في السعودية طبيعي وآمن ولا توجد أي مؤشرات أو توقعات بحدوث نشاط زلزالي.وأشار أبا الخيل، إلى أن ما يُرصد من هزات أرضية خلال الفترة الحالية يُعد ضعيفاً جداً على مقياس ريختر، ولا يشكّل أي خطورة على المناطق السعودية.