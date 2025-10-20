تابعوا عكاظ على
بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور محافظي محافظات المنطقة.
وأشار نائب أمير منطقة مكة المكرمة، إلى أن توجيهات القيادة تؤكد دوماً ضرورة الالتقاء بالمواطنين والمقيمين والتواصل المباشر معهم وخدمتهم والاستماع لهم، ومتابعة مشاريع التنمية، وهذه من أهم أدوار وواجبات محافظي المنطقة.
وتخللت الاجتماع مناقشة واستعراض التقارير التنموية لمحافظات المنطقة وسير العمل في مشاريع التنمية فيها، والهادفة إلى رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
