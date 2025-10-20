لتعزيز الوعي المجتمعي واستجابة السكان للتنبيهات الرسمية للتعامل مع الحالات الطارئة، تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني، (الاثنين) 3 نوفمبر 2025م، تجربة صافرات الإنذار الثابتة في محافظات الدرعية والخرج والدلم بمنطقة الرياض، ومحافظات منطقة تبوك، ومحافظتي جدة وثول بمنطقة مكة المكرمة.وتهدف التجربة إلى التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في تنبيه السكان عند حالات الطوارئ، وذلك ببث الرسائل التحذيرية عبر نغمة السلوك الجديد عند (1:00) مساء، ونغمة الإنذار الوطني عند (1:10) مساء، وفي (1:15) مساء صافرات الإنذار الثابتة بالمناطق المحددة.وتشمل التجربة تنفيذ اختبارات في جميع مناطق المملكة على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ عبر خدمة البث الخلوي من خلال إرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة صوتية مميّزة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ تجربة صافرات الإنذار في المناطق المختارة.