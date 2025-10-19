اطمأن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على الحالة الصحية للأديب الشاعر إبراهيم مفتاح، الذي يرقد في أحد المستشفيات الخاصة بجيزان، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأعرب أمير جازان خلال زيارته الأديب مفتاح عن خالص دعواته له بالشفاء العاجل، سائلاً الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية.

كما زار نائب أمير جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي،، الأديب الشاعر إبراهيم مفتاح، واطمأن خلال الزيارة على حالته الصحية.

من جهته، عبّر مفتاح عن شكره وتقديره لأمير جازان ونائبه على هذه المبادرة الكريمة، التي تجسد الاهتمام والرعاية التي يحظى بها أبناء الوطن في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة جازان.