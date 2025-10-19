«الاتصالات العراقية» تثمن إجراءات هيئة تنظيم الإعلام ضد ناشري المحتوى المسيء

ثمنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية تجاه الإساءات التي صدرت من بعض المشجعين عقب مباراة المنتخبين في الأسبوع الماضي.وقالت هيئة الإعلام العراقية في بيان أصدرته اليوم (الأحد) إن الإجراءات تؤكد حرص هيئة تنظيم الإعلام في المملكة على أن تمثل الرياضة موقفاً مسؤولاً وساحة لتجسيد الروح النبيلة والاحترام المتبادل بين الشعوب، وإن الأصوات النشاز لا تعبر عن الروح الحقيقية لجماهير الرياضة التي يجمعها الشغف بالمستطيل الأخضر.وأكدت هيئة الإعلام العراقية في بيانها أن الإجراءات المسؤولة لهيئة تنظيم الإعلام في المملكة تجسد القناعة بأهمية التعاون المشترك بين المؤسسات التنظيمية والإعلامية في البلدين لتمكين الرياضة من أداء رسالتها، وتوثيق الأخوة والروابط المشتركة.يُشار إلى أن بيان هيئة الإعلام العراقية جاء تجاوباً مع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة بحق عدد من المخالفين بسبب نشر وإعادة نشر محتوى طائفي ومسيء، وبسبب مخالفتهم الفقرة السابعة من المادة الخامسة لنظام الإعلام المرئي والمسموع، التي تنص على «عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى الدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة».