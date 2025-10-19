التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة بالمنطقة محمد المسملي.

واطّلع أمير جازان خلال اللقاء على البرامج والمبادرات التي ينفذها فرع الوزارة والجمعية، التي تهدف إلى دعم وتمكين وتنمية الأسر المنتجة اقتصادياً واجتماعياً، بما يسهم في تعزيز مشاركتها في التنمية المحلية وتحقيق الاستدامة.

ونوّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بالدعم الكبير الذي توليه القيادة للقطاع غير الربحي، بوصفه أحد روافد الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود للوصول بالأسر المنتجة من الرعوية إلى التنموية، وتعزيز دورها في إيجاد نماذج ريادية فاعلة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان وليد الصنعاوي.