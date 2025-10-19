كرَّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء ماجد الموزان، المواطن جابر بن سعيد آل سليم، والمواطن ممدوح بن عبدالله الخلف، نظير تصرفهما النبيل في إخماد حريق نشب بأحد المحلات التجارية بمحافظة الجبيل.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بما تحلّيا به من سرعة في الاستجابة وحسٍّ بالمسؤولية تجاه الموقف، مؤكداً أن هذه المواقف تجسد ما يتميز به أبناء الوطن من شجاعة ووعي وإقدام، وتعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي التي تحث على البذل والعطاء في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.

يُذكر أن المواطنَين شاهدا حريقاً شبّ داخل أحد المحلات التجارية بمحافظة الجبيل نتيجة تماس كهربائي في أحد الأجهزة، وتمكّنا من إخماده قبل انتشاره، دون وقوع أضرار ولله الحمد.

وقد عبّر المواطنان عن شكرهما وتقديرهما لأمير المنطقة الشرقية على تكريمهما واستقبالهما، مؤكدَين أن ما قاما به واجب وطني يمليه عليهما الانتماء والوفاء لهذا الوطن الغالي.