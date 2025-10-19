استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الأحد)، الدكتور سامي بن غازي العتيبي، بمناسبة تكليفه مشرفا عاما على البعثة التعليمية بسفارة المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، والدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير بمناسبة تكليفها مديرا عاما للتعليم بالمنطقة الشرقية.

وهنأ أمير المنطقة الشرقية الدكتور العتيبي بمناسبة تكليفه، سائلا الله له دوام التوفيق في مهماته الجديدة، ومثمنا ما قدمه من جهود خلال فترة عمله، كما بارك للدكتورة المهاشير تكليفها، متمنيا لها التوفيق والسداد في مهماتها، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لتحقيق تطلعات القيادة في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الأداء في الميدان التعليمي، بما يسهم في تجويد المخرجات وبناء جيل متمكن من أدوات المعرفة، داعيا الجميع إلى مضاعفة الجهود واستثمار الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم للوصول إلى بيئة تعليمية محفزة تحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ورفع العتيبي والمهاشير الشكر لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للتعليم بالمنطقة وتوجيهاته السديدة.