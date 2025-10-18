المملكة تتصدر المشهد العالمي في التعليم المفتوح

حققت المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة (OERx) التابعة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني جائزة التميّز في التعليم المفتوح لعام 2025 من منظمة التعليم المفتوح العالمية (Open Education Global)، ضمن فئة الابتكار في الموارد التعليمية المفتوحة، التي تُعد من أبرز الجوائز الدولية الداعمة لجهود نشر المعرفة وتمكين التعليم المفتوح.

ويأتي هذا المنجز الوطني ترجمةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة، وامتداداً لتعزيز الابتكار في التعليم، وتمكين الجميع من الوصول إلى مصادر تعليمية نوعية تدعم بناء مجتمع معرفي منافس عالمياً.

وتعكس الجائزة المكانة الريادية للمملكة في مجال التعليم الإلكتروني والمفتوح، إلى جانب مجموعة من الدول المتقدمة في هذا المجال التي حصلت أيضاً على جوائز، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسبانيا وألمانيا والمكسيك، كما يعزز دورها المحوري في تعزيز التميّز التعليمي وتوسيع نطاق الإتاحة التعليمية، بما يسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد معرفي قائم على الاستثمار في الإنسان وتطوير مهارات المستقبل.