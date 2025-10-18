«مكافحة المخدرات» بجازان تقبض على شخص لترويجه 45 كيلوغراماً من مادة الحشيش
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان لترويجه 45 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

