وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر اليوم (السبت) الطائرة الإغاثية السعودية الـ69، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، بالتزامن مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وتحمل الطائرة السعودية الـ69 على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
