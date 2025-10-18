خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بذكرى يوم إعادة الاستقلال لبلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس أذربيجان إلهام حيدر علييف، بمناسبة ذكرى يوم إعادة الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس أذربيجان إلهام حيدر علييف، بمناسبة ذكرى يوم إعادة الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

