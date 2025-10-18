رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر سبتمبر من العام الحالي عددًا من المخالفات في 8 منشآت، وفرضت غرامات مالية تجاوزت 717,200 ريال، لعدم التزامها بتطبيق نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية «رصد»، الذي يُلزم المنشآت بتوفير الأدوية والإبلاغ المباشر عن تحركها.

وشملت المخالفات 6 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ الفوري عن تحرك الدواء، ومنشأة واحدة لم توفر مخزونًا كافيًا يغطي مستحضراتها لمدة 6 أشهر، فيما امتنعت منشأة أخرى عن الإبلاغ المبكر عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية، وهو ما يُعد إخلالًا بمتطلبات السلامة والإمداد الدوائي.

ويهدف نظام «رصد» إلى تتبع حركة جميع الأدوية البشرية منذ لحظة خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المستهلك، بالاعتماد على أحدث التقنيات لضمان التوفر الدوائي، وتعزيز الأمن الصحي، ومكافحة الغش التجاري.

وتؤكد الهيئة أن لائحة نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية تنص على عقوبات صارمة تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، أو إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات أو وجود تهديد للصحة العامة.